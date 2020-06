Trotta proyecta vuelta de clases en agosto fuera del AMBA si “se sostiene nula circulación del virus”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó hoy que la escuela que se viene “va a ser distinta” a la que se conocía y advirtió que los chicos no podrán volver a las aulas todos juntos.

“Para la vuelta de los distintos niveles educativos se presenta la complejidad de sostener el distanciamiento social”, explicó Trotta en diálogo con La990.

El ministro consideró que “de sostenerse la nula circulación del virus fuera del AMBA, podemos proyectar un regreso en el mes de agosto”.

“La escuela que nos vamos a encontrar va a ser distinta, el riesgo no va a desaparecer hasta que no exista una vacuna”, expresó.

“No van a poder ir todos los chicos a la escuela como en marzo, el regreso será escalonado”, manifestó. Ayer fueron realizadas 5.571 nuevas muestras para diagnósticos y desde el inicio del brote se realizaron 239.941 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 5.287,8 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 166.443 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico), el total de personas recuperadas es de 9.891 y las personas con infección en curso son 20.844. De los 1.291 casos de ayer, el 49,5 por ciento (635) son de la provincia de Buenos Aires y el 43,5 por ciento (558) son de la ciudad de Buenos Aires, en tanto que Chaco, con 27 casos, representa el 2,1 por ciento de los nuevos positivos.

