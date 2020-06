Con la ola de frío,el municipio intensifica la asistencia a vecinos en situación de calle

El Municipio de Almirante Brown comunicó que viene intensificando los operativos de contingencias para asistir a los vecinos en situación de calle de nuestro distrito en el marco de las bajas temperaturas que se vienen registrando a medida que se acerca el invierno. Se trata del programa Cimientos Brown, una iniciativa encabezada por la gestión del intendente Mariano Cascallares y la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como objetivo acompañar, contener y atender institucionalmente a las personas en situación de calle y abordar la problemática del “sinhogarismo”. En torno a esta temática se trabaja sobre tres ejes centrales: atención y acompañamiento en los procesos de autonomía y la agencia de derechos a las personas en permanencia en calle o riesgo de calle; la articulación con espacios de albergue, duchas, paradores y centros de día ubicados en distintas localidades; y la capacitación, concientización y sensibilización para entender esta problemática social para promover intervenciones asertivas, destinado a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas del Municipio. En paralelo, La Comuna difundió la línea telefónica directa vía whatsapp y el mail propio del programa Cimientos para poder informar acerca de lugares donde hay vecinos en situación de calle: 156 987 8916, 2206-1300 (COM) y cimientos.brown@gmail.com El Municipio lleva adelante un protocolo de acción y acompañamiento integral, en coordinación con instituciones sociales y culturales, como Cáritas, y también religiosas, como la Iglesia Evangélica, entre otros. PROTOCOLO DE ACCIÓN Ante el alerta de una persona en situación de calle primero se hace un relevamiento y una entrevista con ella mediante un profesional en Trabajo Social, para interiorizarse sobre su historia de vida y las circunstancias que la o lo llevaron a esa situación de emergencia y vulnerabilidad, intentando corroborar la existencia de alguna red de contención familiar y, de ser posible, articular elementos para fortalecer o revincular con dichos lazos. Luego de ese paso, y ante la eventual imposibilidad de articular con alguna red familiar, se ofrece refugio en alguno de los albergues o centros de contención. Además, dependiendo de cada situación particular y personal, también se les brinda abrigo (ropa/frazadas) y en el caso de ir a alguna vivienda de su propia red vincular se ofrecen diversos elementos para el cobijo familiar. En todos los casos se ofrece asistencia alimentaria. Además de la asistencia inmediata se acompaña en el acceso a derechos, como ser tramitación de DNI, Asignación Universal por Hijo, solicitud de IFE, Pensión No Contributiva, etc. Sin embargo el equipo de acompañamiento de Cimientos Brown cuenta que hay ciertas personas cuya red y/o modo de vida, o bien afecciones relacionadas con la salud mental (casos en los que el trabajo se realiza codo a codo con los equipos de la Secretaría de Salud), hacen que se siga tomando la calle como opción habitacional y no se acceda a ser alojadas en refugios. Actualmente en el distrito hay ocho personas en esta situación, a quienes, de todos modos, se acompaña y asiste de forma integral mediante chequeos médicos, entrega de abrigo y alimentos y se sigue trabajando para el pleno acceso a derechos. Además, desde la Comuna subrayaron que muchas de las situaciones de calle que atraviesan las personas son producto de contextos adversos pero transitorios y, a partir de intervenciones prolongadas y exhaustivas del Municipio en articulación con diversas áreas, pueden dar como resultado propuestas y soluciones habitacionales que se sostienen en el tiempo. PROTOCOLO de ACOMPAÑAMIENTO a Personas en Situación de Calle en el marco de COVID19 En el actual marco sanitario se brindan también insumos de cuidado e higiene tales como lavandina, jabón blanco, barbijos y alcohol en gel a fin de garantizar la protección y/o disminución del riesgo de contagio de COVID19, aún en condiciones de calle. Asimismo debe mencionarse que el Municipio colabora en la entrega de los mismos insumos de prevención a los refugios y/o albergues de la sociedad civil con los que se articula y trabaja de forma mancomunada. Cabe destacar que tanto las personas en situación de calle como las personas alojadas en los refugios y/o albergues fueron y son parte de los destinatarios/as del Plan de Vacunación Antigripal que se lleva a cabo desde el Municipio. Para finalizar, se destaca que existe una Mesa de Abordaje Integral de Situaciones de Calle conformada por profesionales de las secretarías de Desarrollo Social y Salud, además de organizaciones sociales y culturales, referentes de la iglesia evangélica y estudiantes universitarios que hacen las veces de observatorio y cuya opinión es tenida en cuenta por el Municipio para fortalecer, mejorar y brindar un mejor servicio a la comunidad.

Both comments and pings are currently closed.