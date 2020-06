Movimiento sociales realizan ollas populares en diversos puntos del país en plena pandemia

Movimientos sociales realizaban esta mañana una jornada nacional de protesta con ollas populares para reclamar asistencia alimentaria de parte del Gobierno a barrios vulnerables, mientras que vecinos cortaban la Autopista Riccheri para reclamar mayor seguridad ante el caso de un fumigador baleado. Con epicentro en el Obelisco porteño, organizaciones sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán llevaban adelante un reclamo de “respuestas concretas” ante la necesidad de asistencia alimentaria, así como también de aumentos de los planes de cooperativistas. Con barbijos y distancia social, los manifestantes marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo Social.

