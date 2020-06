Cascallares y el viceministro de salud recorrieron el nuevo CAPS que atiende a Glew y Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, realizaron una recorrida por las nuevas instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Barrio Amancay, justo en el límite entre las localidades de Glew y Longchamps. El nuevo CAPS cuenta con seis consultorios médicos, farmacia propia, Salón de Usos Múltiples y sala de espera, además de nucleos sanitarios. Ya se encuentra funcionando desde el martes pasado. Mariano Cascallares destacó que “tenemos que pensar el sistema de salud trabajando desde la prevención y con los hospitales y todo el sistema sanitario local. Estamos revalorizando a la Salud Pública con un Estado Presente. Brown tiene una red de CAPS con mucha fortaleza desde la infraestructura pero fundamentalmente desde los equipos de Salud que le brindan servicios a las vecinas y los vecinos”. A su turno, Nicolás “la verdad es que en Almirante Brown hay un trabajo enorme que se viene haciendo en lo que es la atención primaria de la salud. Hay prevención casa por casa en todos los barrios del distrito y mucha presencia de los CAPS, los hospitales, la UPA de Longchamps y los centros de aislamiento que conforman un sistema integral con la conducción del intendente y la Provincia apoyando. Este es un distrito modelo”, concluyó. La apertura de este nuevo CAPS, que ya se encuentra funcionando y atendiendo a las vecinas y los vecinos desde principios de esta semana, se enmarca en la nueva red de CAPS que viene construyendo a nuevo, ampliando y refaccionando los ya existentes el Municipio de Almirante Brown en articulación con la Provincia. Con este plan que avanza cada día, la Comuna browniana ya construyó ocho nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud, intervino con mejoras y ampliaciones en otros 21 edificios ya existentes, concretó ocho traslados de CAPS a nuevos edificios y se logró que tres barrios completos pasen a tener atención primaria de la salud, como en el caso de Yapeyú.

