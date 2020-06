Nuevo récord de contagios de coronavirus en Argentina: 1.141 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 1.141 nuevos casos de coronavirus COVID-19 este martes 9 de junio de 2020. Con estos registros, suman 24.761 positivos en el país. Del total de enfermos confirmados este martes, 535 son de la Ciudad de Buenos Aires, 545 de la provincia de Buenos Aires, 28 de Chaco, 5 de Chubut, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 2 de Entre Ríos, 2 de Jujuy, 1 de Mendoza, 5 de Neuquén, 13 de Río Negro, y 2 de Santa Fe. Además, se informó que se reclasificó un caso de Misiones a la provincia de Buenos Aires. Del total de esos casos, 992 (4%) son importados, 10.260 (41,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 9.406 (38%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 19 nuevas muertes. Nueve hombres, seis de 68, 49, 73, 72, 29 y 77 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 55, 35 y 84 de la Ciudad de Buenos Aires; y diez mujeres, cinco de 78, 71, 82, 99 y 79 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro de 76, 88, 61 y 95 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 82 años, residente en la provincia de Río Negro. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 717. Graficos: Gentileza Soledad Retamar @sole_reta

