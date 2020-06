Con el operativo “Detectar” el municipio realiza 10 mil controles diarios en las localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que está llegando a los 10.000 controles diarios con el operativo sanitario “Detectar” en todas las localidades del distrito. Ayer martes puntualmente, se concretaron 8.491 testeos que, a modo de prevención, realizaron los doce equipos conformados por un total de 200 promotoras y promotores de la Salud casa por casa de Almirante Brown Cada mañana, los promotores de la Salud se reúnen temprano en cada Delegación Municipal. Allí se colocan todo el equipamiento de protección y repasan las medidas preventivas que marcan los protocolos en el marco de la emergencia sanitaria. Luego de tomar el material de mano con recomendaciones que se le entrega a las vecinas y vecinos, finalmente salen a la calle a partir de la planificación de las zonas a recorrer realizada el día anterior. A partir de allí se realizan visitas casa por casa entrevistando a las vecinas y los vecinos sobre su estado de salud general, respecto de la aparición de síntomas, se les toma la temperatura y se transmiten recomendaciones e información útil en el marco de la pandemia de Coronavirus. En la jornada del lunes se realizaron 4.900 intervenciones casa por casa. Ayer casi 8.500 y hoy se está llegando a los 10.000 controles diarios. En paralelo, el Municipio de Almirante Brown está poniendo en marcha por estas horas el operativo “Detectar Telefónico” mediante el cual las vecinas y vecinos recibirán llamadas telefónicas con consultas sobre su estado de salud general. En caso de aparecer alguien con síntomas, inmediatamente es derivado al sistema de Salud. El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) debutó en Almirante Brown a fines de mayo pasado en Don Orione con entrevistas e hisopados en las Manzanas 32, 33 y 34 y ningún caso positivo de Coronavirus Posteriormente el Municipio continuó aplicando el programa de testeos y controles en el barrio “14 de Noviembre” de Rafael Calzada, en el barrio “Puerto Argentino” de San José, en “La Matera” de Ministro Rivadavia y hoy se está trabajando en forma preventiva en el barrio “Salaberry” de San Francisco Solano. Fuentes de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informaron que “desde esta semana estamos extendiendo los operativos de control y testeo a todas las localidades de nuestro distrito para prevenir contagios de Covid-19”. En cada operativo, promotoras de la salud junto a médicos, enfermeras y asistentes sociales recorren las barriadas entrevistando vecinos. Allí también se realizan controles sanitarios, se aplican vacunas y se le toma la temperatura a las vecinas y a los vecinos. “DETeCTAr” es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento.

