Alberto Fernández, por coronavirus: “La velocidad de contagio es la más alta, deberíamos volver a cuarentena absoluta”

El primer mandatario descartó volver a la fase 1 del aislamiento social obligatorio por ahora, pero se mostró preocupado por el aumento de casos registrados. Presidente Alberto Fernández. NA. El presidente Alberto Fernández dijo durante la mañana de este miércoles que la velocidad de contagio del coronavirus “es la más alta” desde que la enfermedad llegó a la Argentina. “Por lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, sostuvo. De todos modos, sugirió que por el momento no se adoptará esa decisión porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el confinamiento. “Eso multiplica el riesgo”, planteó el jefe de Estado en un reportaje concedido a Radio 10. “Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, sostuvo el mandatario. La fase 1 de la cuarentena ha sido la más estricta. Se inició el 20 de marzo e implicó que los comercios estén cerrados y sólo pudieran transitar los trabajadores de un pormenorizado listado de servicios esenciales. Esa nómina de actividades se fue ampliando y paulatinamente se incluyeron excepciones en diversos sectores económicos. Se incluyeron además paseos recreativos para chicos y recientemente se habilitaron los ejercicios individuales.

