Fuerte operativo de bomberos y defensa civil del municipio por incendio en una escuela

La rápida intervención de los Bomberos de Almirante Brown evitó anoche que se propagara un incendio que se registró en el techo de la Escuela N° 2 Barrio Vattuone. Los bomberos junto a Defensa Civil y al sistema de emergencias médicas 107 AB del Municipio de Almirante Brown trabajaron gran parte de la noche, aunque no se registró ninguna víctima ni heridos. Las acciones de los Bomberos fueron supervisadas en el lugar por el comandante general Eduardo Bertelli, jefe de Bomberos de Almirante Brown. El propio intendente Mariano Cascallares estuvo presente en el operativo junto al presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera y al subsecretario de Seguridad del Municipio, Martín Borsetti. También estuvo la directora de la escuela. Esta mañana se desarrollan las pericias para determinar el origen del siniestro, aunque se descartaría la versión de un robo. Se desarrolla también el informe de Infraestructura ya que la estructura edilicia no se habría visto tan afectada.

