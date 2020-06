El municipio lanza el “Detectar Telefónico” y realiza controles en todas las localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando adelante controles y testeos preventivos de Coronavirus en todas las localidades del distrito casa por casa. Mientras tanto, desde la Comuna adelantaron que en las próximas horas se pondrá en marcha el operativo sanitario DETeCTAr en forma telefónica con llamados a las vecinas y los vecinos. “Hola. Nos comunicamos desde el Municipio de Almirante Brown, en el marco del programa DETeCTAr para saber como se encuentra de salud…” comienza el mensaje que empezará a sonar en los teléfonos brownianos en las próximas horas. Es que la Comuna que conduce Mariano Cascallares pondrá en marcha el DETeCTAr telefónico para extender y profundizar los controles sanitarios a modo de prevención del Coronavirus. El sistema dará dos opciones. Ante la aparición de alguno de los síntomas del Covid-19, la persona que recibe el llamado telefónico tendrá la opción para recibir asesoramiento y atención médica. Con este DETeCTAr telefónico, el Municipio browniano realizará barridos en la población y extenderá los controles llegando en poco tiempo a grandes sectores de la población local en una experiencia que no registraría antecedentes cercanos al menos en nuestro país. En paralelo, el Municipio de Almirante Brown continúa avanzando con los operativos DTEcTAr en todas las localidades del distrito. Cada mañana, 200 promotoras de la salud junto a agentes sanitarios y municipales se reúnen en cada una de las delegaciones municipales y comienzan a colocarse todo el equipamiento de protección que marca el protocolo. Las autoridades municipales aseguraron que se está trabajando muy fuerte para llegar a completar los 10 mil controles diarios en todas las localidades. Ayer mismo se realizaron 4900 en una sola jornada y hoy se colocaron refuerzos para intentar duplicar esa cantidad buscando llegar a la mayor cantidad de gente controlada posible. Mapa en mano, el personal de Salud comienza a recorrer uno o más barrios y golpea o toca el timbre casa por casa. A través del barbijo, las gafas y todo el equipamiento de protección se van comunicando con las y los vecinos entrevistándolos sobre su estado de salud y respecto de si tienen síntomas de Covid-19. Allí, en la puerta de cada vivienda, se les toma la temperatura con pistolas digitales y se completan planillas con los datos sanitarios que se van recolectando. También se aprovecha para aplicar la vacuna antigripal especialmente a las vecinas y los vecinos que forman parte de la población de riesgo. Un responsable de cada equipo sanitario va marcando las zonas recorridas y asín se seguirán hasta completar el total de las localidades, casa por casa y barrio por barrio. ANTECEDENTES El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) debutó en Almirante Brown a fines de mayo pasado en Don Orione con entrevistas e hisopados en las Manzanas 32, 33 y 34 y ningún caso positivo de Coronavirus Posteriormente el Municipio continuó aplicando el programa de testeos y controles en el barrio “14 de Noviembre” de Rafael Calzada, en el barrio “Puerto Argentino” de San José, en “La Matera” de Ministro Rivadavia y hoy se está trabajando en forma preventiva en el barrio “Salaberry” de San Francisco Solano. Fuentes de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informaron que “desde esta semana estamos extendiendo los operativos de control y testeo a todas las localidades de nuestro distrito para prevenir contagios de Covid-19”. En cada operativo, promotoras de la salud junto a médicos, enfermeras y asistentes sociales recorren las barriadas entrevistando vecinos. Allí también se realizan controles sanitarios, se aplican vacunas y se le toma la temperatura a las vecinas y a los vecinos. “DETeCTAr” es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento.

