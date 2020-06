Aerolíneas Argentinas espera pérdidas de 900 millones de dólares

Aerolíneas Argentinas enfrenta pérdidas millonarias en este 2020, las mismas ascenderán a 900 millones de dólares como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La Aerolínea realizó a China más e 15 vuelos especiales para transportar productos médicos y sanitarios y se espera que la cifra pase los 30 a finales de junio. “Hay poca oferta regional en el transporte de carga y queremos poner un pie en esa industria”, explicó una fuente cercana a la empresa. Cabe recordar que hace unos meses se anunció la fusión de Aerolíneas con Austral, una medida que busca ahorrar de unos 100 millones de dólares al año. Pablo Ceriani, presidente de la compañía, declaró a la agencia Bloomberg que el tráfico de pasajeros tardaría al menos dos años en recuperarse, y que a partir de ahí costaría unos cinco años más alcanzar resultados positivos. Aerolíneas se comprometió a no realizar ningún despido a causa de la paralización por la pandemia. La dirección negocia estos días una suspensión de empleo de dos meses, junio y julio, para 7.500 de sus 12.000 empleados.

Both comments and pings are currently closed.