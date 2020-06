En Brown debaten como será la escuela post pandemia por Covid-19

Con el objetivo de acompañar a las y los docentes en su formación, en el marco de la pandemia de Coronavirus y el contexto de aislamiento y distanciamiento social, el próximo martes 9 de junio arranca el IV Congreso de Educación de Almirante Brown, en una versión totalmente virtual. La cuarta edición consecutiva del evento educativo se extenderá del 9 de junio al 5 de septiembre y se llevará adelante en dos instancias. De junio a agosto se realizarán -siempre a través de las redes sociales de la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio- conferencias abiertas donde desde la Dirección General de Cultura y Educación se plantearán lineamientos de las políticas educativas que se llevan adelante; y del 3 al 5 de septiembre, las actividades se intensificarán con paneles y conversatorios con la participación de académicos de nivel nacional e internacional y el aporte de Universidades. Bajo la denominación “Reflexiones Pedagógicas Necesarias: Hacer Escuela” la edición 2020 del Congreso, promovida por el Municipio –que conduce el intendente Mariano Cascallares- en articulación con el sistema educativo, tiene como fin continuar con las estrategias públicas que fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje de toda la comunidad educativa, en esta ocasión de forma virtual. Siempre con un Estado municipal que considera a la Educación Pública como un pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Dirigido a docentes no sólo del distrito sino de la región en general, alumnos avanzados de profesorados, inspectores y funcionarios educativos de municipios vecinos, “las jornadas harán eje en la institución escolar relativizando la virtualidad como un recurso para el desarrollo de la enseñanza”, señaló el secretario de Educación de Almirante Brown, Sergio Pianciola. Se debatirá además no sólo como se enseña en tiempos de cuarentena sino después de ella, “como será la escuela post pandemia, ya que nada será igual, habrá otra normalidad”, agregó el funcionario. Las conferencias podrán seguirse a través del canal de You Tube http://www.youtube.com/c/ SecretariadeEducaciónAlmirante Brown El congreso propone: -Reflexionar acerca de “Hacer Escuela” en el contexto actual de pandemia. -Considerar la virtualidad como un recurso y herramienta pedagógica. -Pensar la educación que se anhela como construcción colectiva y como horizonte de posibilidad. -Interactuar entre educadores a fin de facilitar y democratizar el acceso al conocimiento, generando ideas en conjunto desde la vinculación teoría – práctica. -Desarrollar nuevas propuestas y estrategias de enseñanza abordando diversos contenidos curriculares. -Poner en valor el vínculo con los estudiantes, como indispensable en todo hecho educativo, considerando a la escuela como un lugar de anti – destino. Cronograma de actividades Conferencias: -09/06 Patricia Redondo – Directora provincial de educación inicial. -16/06 Mirta Torres – Directora provincial de educación primaria. -30/06 Myriam Southwell – Directora provincial de educación secundaria. -14/07 Alejandra Birgin – Directora provincial de educación superior. -04/08 Sebastián Urquiza – Director de educación especial. -18/08 Iván Thisted – Director provincial de innovación y tecnología educativa. Del 3 al 5 de septiembre, además de realizarse conferencias de académicos de renombre nacional e internacional, se llevarán adelante talleres y conversatorios para los cuales hay que inscribirse previamente. Participarán, entre otros, Jorge Larrosa, Daniel Brailovsky, Pablo Pineau e Inés Dussel, como así también se contará con el aporte académico de las universidades nacionales: UNAB, UNIPE y UNLZ. Se espera la participación del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y de su par bonaerense Agustina Vila, además de representantes del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE)- UNESCO. Vale señalar que se presume como en otros años que la nueva edición del Congreso sea declarado de interés educativo por el Consejo General de Cultura y Educación. Para más información comunicarse a través del siguiente mail: congresoeducacionab20@gmail. com

Both comments and pings are currently closed.