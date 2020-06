Capturaron tres buques extranjeros por pesca ilegal y se cobraron 86 millones en multas

Tres buques de bandera extranjera que realizaban tareas de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el sur argentino fueron capturados en lo que va del año, por los que el Estado Argentino cobró 86 millones de pesos de multa y procura sancionar una ley para elevar los montos de las futuras sanciones. El anuncio fue formulado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, durante un encuentro en el Edificio Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, junto al jefe de la fuerza, prefecto general Mario Rubén Farinón, para recordar el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Frederic exhibió a Télam el monitoreo por satélite y en “tiempo real” de las 400.000 embarcaciones que navegan en todo el mundo y de los buques que se encuentran dentro del Mar Argentino o en sus proximidades, conocido como el Sistema Guardacostas, una plataforma de información georeferencial (GIS) desarrollada internamente por personal de la Institución. Prefectura se ocupa del patrullaje y de impedir que los buques de bandera extranjera avancen” SABINA FREDERIC “Es muy importante contarle a la población la capacidad de control y vigilancia que tiene. Prefectura se ocupa del patrullaje y de impedir que los buques de bandera extranjera avancen” hacia el Mar Argentino y cuando “eso ocurre hay un trabajo muy profesional de seguimiento de manera de poder realizar la captura y que la Justicia se ocupe de los trámites que implica la multa”, dijo. Frederic precisó que este año “hubo tres capturas” de barcos y que es “una cantidad muy grande” haciendo la comparación con los “cuatro años anteriores”. “Hay una tarea que tiene que ver con la información disponible con este sistema tanto como con la información de los guardacostas y de la Armada Argentina”, sostuvo la funcionaria, quien añadió que “se puede tener la información del capitán de cada barco o la matrícula y permitir la captura internacional” en caso que haya habido una resistencia a la autoridad. Según Frederic, el Estado Argentino cobró las multas por los buques capturados y “hay un proyecto de Ley de modificación del monto de las multas del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca”. “Va a permitir no solo restituir el gasto que hace el Estado para la persecución, sino para promover la investigación científica que es muy importante porque las reglas que define la contravención, tanto en el tipo de buque que hay que utilizar y en el tipo de instrumento de pesca, están orientadas a proteger las especies y que la pesca sea sustentable”, puntualizó. Existe un protocolo de procedimiento para lograr la captura de los barcos, siempre salvaguardando la vida humana” MARIO RUBÉN FARINÓN En tanto, el jefe de la PNA aseguró a Télam que “existe un protocolo de procedimiento para lograr la captura de los barcos, siempre salvaguardando la vida humana, ya que no existe el disparo hacia los tripulantes, sino algún disparo intimidatorio cuando no quieren acatar la orden auditiva”. “El procedimiento se inicia en una contravención a una Ley de Pesca porque no estamos en presencia de un delito”, explicó Farinón, salvo que “el buque infractor se resista a ser detenido y ahí interviene la Justicia por resistencia a la autoridad”. El prefecto general, quien dijo que la PNA lleva 80 buques capturados en 35 años, destacó que desde 2015, a través de un fallo de la jueza federal de Chubut, Eva Parcio, cambió el “paradigma de actuación porque determinó pedir la captura internacional a aquellos buques que no acataban la orden de la autoridad”.

