Con una charla virtual homenajearon a Manuel Belgrano en su natalicio

Más de 700 vecinas y vecinos de Almirante Brown participaron de la charla virtual para homenajear al General Manuel Belgrano que se llevaron a cabo la profesora de historia browniana Sandra Golan y el titular del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de Almirante Brown, Emilio Klubus. Los vecinos interactuaron a través de la red social Instagram produciéndose un rico debate en torno a la vida del prócer que hoy cumpliría 250 años. “Este tipo de actividades son muy importantes y realmente nos vimos gratamente sorprendidos por el interés que despierta Manuel Belgrano”, indicó Emilio Klubus, quien coincidió con muchos de los participantes en el vivo de Instagram en que “Belgrano fue mucho más que el creador de la Bandera Nacional. Fue uno de los grande patriotas de la Independencia de nuestra Nación”, concluyó.

