Cascallares saludó a los bomberos voluntarios: “Ponen el cuerpo en los momentos más dificiles”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, le envió un afectuoso saludo a todos los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown al conmemorarse hoy el Día Nacional del Bombero Voluntario. “Ellos y ellas son quienes todos los días le ponen el cuerpo a las situaciones más difíciles como esta pandemia de Coronavirus y lo hacen siempre para proteger y cuidar a nuestros vecinos y vecinas”, destacó el jefe comunal. “Saludamos y expresamos nuestro más sincero reconocimiento a todos los bomberos voluntarios de Almirante brown, de Glew, Longchamps, Adrogué, el Parque Industrial de Burzaco y de Claypole, en su día”, expresó Mariano Cascallares. “Nuestros bomberos voluntarios son vecinos y vecinas que todos los días pone el cuerpo y arriesgan su vida para cuidarnos. Por eso también en el marco de la emergencia sanitaria seguimos trabajando con ellos como lo hacemos desde siempre para prevenir y enfrentar la pandemia de Coronavirus”, finalizó el intendente municipal. Finalmente el Municipio de Almirante Brown recordó que desde el inicio de la actual gestión de gobierno se estableció una Retribución Mensual Automática y Directa para que los Bomberos Voluntarios puedan cubrir sus gastos operativos e ir incorporando equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos para la protección de todo el personal. (Las imágenes que ilustran la presente nota son de archivo) .

