Coronavirus: Gobierno convocó a la Provincia y Ciudad para definir cómo sigue la cuarentena

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó para esta tarde a sus pares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con los ministros de las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad, para analizar la evolución de la pandemia en el Área Metropolitana (Amba), donde se concentra la mayor cantidad de contagios. La reunión se realizará a las 18, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, y será la segunda con ese formato, ya que la primera se realizó también en la Casa Rosada el 21 de mayo pasado. De esa forma, el Gobierno nacional pone en marcha los mecanismos de consulta para definir, sobre el fin de semana, la evolución del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado el 20 de marzo y cuya última prórroga vence el próximo domingo. Estarán presentes los jefes de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y de la provincia, Carlos Bianco, los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, de la Ciudad, Fernán Quirós, y de la provincia, Daniel Gollán. También participará el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y sus pares de ciudad y provincia, María Migliore y Andrés Larroque; de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y sus pares de ciudad Diego Santilli, vicejefe de Gobierno y a cargo de la cartera de Seguridad porteña, y el bonaerense Sergio Berni. En el encuentro del 21 de mayo pasado, antes de la extensión de la cuarentena hasta el domingo próximo inclusive, se había acordado la “necesidad de reforzar los operativos de control, tanto físicos como tecnológicos, para el transporte público y privado, con especial rigurosidad en la circulación interjurisdiccional”. Asimismo, en esa reunión se definió que no habría nuevas flexibilizaciones en la nueva etapa de la cuarentena, en lo que refiere al Amba.

