Katopodis y Cascallares supervisaron la obra ya concluida del Hospital Burdwarst

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, supervisaron las obras ya finalizadas del Hospital Burgwardt de la localidad de Longhchamps que se encuentra listo para recibir a pacientes de Coronavirus a partir de hoy mismo. Dicho centro de salud fue reacondicionado sumando, refacciones, ampliaciones y nuevo equipamiento en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19. El intendente Mariano Cascallares destacó especialmente el trabajo conjunto con la Sociedad de Fomento Emilio Burgwardt, y a su titular Norberto Paniagua. Durante abril y mayo del presente año, y con trabajos permanentes a través de turnos rotativos y permanentes, el Municipio de Almirante Brown ejecutó y culminó trabajos de reparación y mejoramiento en los tres pisos del edificio hospitalario. El Burgwardt posee sectores de internación, quirófano propio, sala de terapia intensiva y consultorios externos, que ahora fueron totalmente renovados por la Comuna browniana. Las tareas incluyeron la instalación de equipamiento hospitalario como el tanque contenedor de gases medicinales que fue contectado al sistema de compresión de gases central a través de una cañería normalizada de 60 metros de recorrido. Ayer miércoles Cascallares y Katopodis también mantuvieron una reunión de trrabajo en la Casa Municipal de Adrogué para planificar y avanzar con nuevas obras para nuestro distrito.

