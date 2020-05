Dieron negativos los testeos de coronavirus a vecinos de Don Orione

La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó que dieron negativos los hisopados que se realizaron el martes pasado a vecinos y vecinas de Don Orione en el marco del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) realizado a los efectos de prevenir y desechar casos de Covid-19. Oficialmente se informó que en Don Orione el DETeCTAr abarcó a unas 884 viviendas y llegó a 2894 personas. Allí se detectaron 15 casos sospechosos (con síntomas de Coronavirus) que fueron hisopados para su estudio. Pero en las últimas horas trascendió que todos resultaron negativos descartando la presencia de Covid-19. La Secretaría Municipal de Salud añadió que en Don Orione los equipos sanitarios también llevaron adelante un intenso operativo de vacunación antigripal para los vecinos y las vecinas de los grupos de riesgo. El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus ya desembarcó en San Martín, La Matanza, Morón, Merlo, Lomas de Zamora, Almirante Brown y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluso en Santa Fe. El operativo fue seguido de cerca por el intendente Mariano Cascallares y también se hizo presente el titular de Acumar, Martín Sabbatela. “DETeCTAr” es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento. De ese modo, hoy martes en Don Orione se desplegará un equipo de “DETeCTAr”.

