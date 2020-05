Reuniones entre municipio y cámaras de comercio por pedidos de excepciones a provincia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó uno de los habituales encuentros con representantes de entidades intermedias y comerciantes del distrito en el que se analizó la situación del sector y se escucharon propuestas de flexibilización que se presentarán en el marco de la mesa regional de la que salen pedidos a la Provincia que es la que define. Junto a Cascallares y al secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, Martín Cao (CACINAB, Adrogué); Leonardo Orezón (Cámara de Comercio de Longchamps); Nélida Di Gangi (Comerciantes de Loma Verde), Ricardo Cáceres( Burzaco); y Roberto Ramos (comerciantes de San José). Trascendió que este jueves y también mañana viernes se desarrollarán encuentros con, otros sectores comerciales del distrito, en el marco del trabajo conjunto del Municipio con estas instituciones. Como se viene informando, el Municipio de Almirante Brown, al igual que municipios de la zona sur del Conurbano le elevaron la semana pasada a la Jefatura de Ministros bonaerense un pedido formal solicitando la tramitación de excepciones comerciales e industriales al aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro distrito y en la región. Puntualmente, las comunas requirieron la puesta en funcionamiento del sistema Take Away, la apertura de determinadas profesionales liberales como martilleros, kinesiólogos y fonoudiólogos, entre otras, y la excepción a la cuarentena para ciertas actividades comerciales e industriales. Estas solicitudes se encuentran en manos de la Provincia y se espera una respuesta de las autoridades bonaerenses. Ya se habilitaron varias industrias y aún resta, en función de como evoluciona la situación epidemiológica, que la Provincia decida avanzar con los comercios y profesiones solicitados. A través de un decreto del lunes 11 de mayo pasado, la Nación le delegó a la Provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la decisión de habilitar o no nuevas actividades.

