El Gobierno nacional toma distancia del proyecto de la diputada Fernanda Vallejos

El Gobierno toma distancia del proyecto de la economista y diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos; que propone que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia. Así lo aseguraron altas fuentes de Casa Rosada, que explicaron que se trata de una iniciativa, “como tantas otras”, que sugieren legisladores de la coalición oficialista. El proyecto pide que el Estado se quede con una participación de empresas que asiste por el coronvirus. Desde el entorno de jefatura de gabinete aseguraron que “no vimos el proyecto ni se estudió en el Ejecutivo”. Desde Casa Rosada aseguran que Alberto Fernández no habló del tema ni con Vallejos ni con su entorno. “No vimos el proyecto ni se estudió en el Ejecutivo”, coincidieron cerca del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno sostuvieron que el pronunciamiento del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; íntimo amigo de Fernández, en Radio Con Vos no implicó un respaldo a la iniciativa. “Moroni no dijo que lo apoyaba. Dijo que era un planteo interesante, una manera de salir del paso”, explicaron. Y remarcaron que en su alocución el funcionario advirtió que le veía “problemas operativos” de aplicación a una norma de esas características. El Ejecutivo quiso dejar en claro que no hubo diálogo por el tema. En esa línea enmarcan también las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien en FM La Patriada consideró que el “Estado tiene que tener participación en el sector productivo” y que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive sea socio de los beneficios, no desde el lucro sino desde la reinversión privada”. Cerca suyo explicaron que el ministro “intentó hacer una reflexión más amplia sobre el rol del desarrollo productivo”. “De ninguna manera se está diciendo que el Estado se tiene que quedar con las empresas que recibieron el ATP (NdeR: Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción)”, afirmaron. De hecho, remarcaron, Trotta también planteó que “no hay que promover una política de conflicto innecesario”. Este miércoles a la noche, Vallejos dio mayores detalles de su iniciativa. Indicó que “no sería para todas las ayudas que están contempladas en el ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos” y rechazó los cuestionamientos al sostener que “hay un enorme prejuicio ideológico”. “He escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, se defendió. Todo comenzó días atrás, cuando Vallejos propuso vía Twitter que el Estado tenga “participación en el capital” de las empresas a las que asiste con subsidios durante la pandemia: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, planteó.

