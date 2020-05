Claypole: rescataron y trasladaron a residentes de un geriátrico sin síntomas de covid-19

En Municipio de Almirante Brown realiza permanentes inspecciones a los geriátricos del distrito. En ese marco detectó un establecimiento que no estaba en condiciones. Lo denunció ante la Justicia Federal y ayer fue allanado. La Comuna y el Pami trasladaron a sus residentes que se encuentran en buen estado de salud. Con un operativo que incluyó la intervención de ambulancias del sistema de emergencias médicas 107-AB de Almirante Brown y del PAMI, ayer miércoles se completó el desalojo y la clausura del Geriátrico “La Esperanza” de la localidad de Claypole. Todo comenzó con un allanamiento dispuesto por la Justicia Federal a partir de una denuncia de la Comuna, y finalizó con el traslado de los residentes que en ningún caso presentaron síntomas de Coronavirus. El establecimiento, que funcionaba en la calle Hubac N° 5.260 de Claypole, venía siendo controlado por el Municipio en forma conjunta con la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, se determinó que no se encontraba en condiciones de seguir funcionado. Por ello la intervención de ayer entre la Comuna, el Pami y la cartera sanitaria provincial, que fue meramente preventiva y logró trasladar del lugar a los adultos mayores que ya se encuentran atendidos y contenidos.

