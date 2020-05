Stornelli: piden su destitución por persecución judicial durante el macrismo

El procesado fiscal Carlos Stornelli, socio del ex juez Claudio Bonadio y amigo de Mauricio Macri tiene los días contados en la Justicia federal. El senador Oscar Parrilli requirió que se le inicie un juicio político y se lo remueva por “mal desempeño” en la causa “Cuadernos”. No solo se pide la destitución del fiscal, sino también la del defensor oficial en la causa, Gustavo Kollmann, quien debería haber representado legalmente al chofer Oscar Centeno. En el pedido de juicio político, ambos aparecen como los “armadores” de la causa para la persecución de opositores, especialmente contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Parrilli presentó su pedido ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal; y ante la Defensoría General de la Nación, que conduce Stella Maris Martínez. Merece aclararse que Parrilli le pide a Casal que se excuse de intervenir en el proceso de remoción. Considera que tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. Deja asentada su recusación si interviene en el proceso. A la segunda, le apunta por considerar que no podía desconocer lo actuado por Kollmann. Parrilli menciona que “la obscenidad de la causa” cuenta “con la invalorable colaboración de la Cámara Federal porteña (sala 1), con dos jueces apócrifos, trasplantados y serviles a los intereses de la mafia enquistada desde diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019”. La mención es a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal porteño a dedo, por decisión de Macri. “También de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña y (Daniel) Petrone, con la sola excepción de la Dra. Ana María Figueroa, quien en soledad documentó en sus votos las sistemáticas violaciones a los derechos básicos que se perpetraron en este pútrido expediente”, agrega el senador. Justamente, Figueroa fue la camarista que días atrás denunció presiones por parte del gobierno de Cambiemos. Merece recordarse que el fiscal Stornelli es investigado en la justicia federal de Dolores por su relación con la banda del agente inorgánico Marcelo D’Alessio, que estaba dedicada al espionaje ilegal. Está procesado en el D’Alessiogate y tiene un expediente abierto en el Ministerio Público Fiscal, que avanza a paso demasiado lento. No obstante, la presentación de Parrilli apunta directamente al accionar de Stornelli en la causa de las fotocopias, que estuvo repleta de irregularidades.

