Guzmán adelantó que se puede extender más la negociación de la deuda

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, afirmó que “hay una alta probabilidad de que sea extendido el plazo de negociación de la deuda” que mantiene la Argentina con los bonistas. Guzmán hizo la concesión durante una videoconferencia que mantuvo con empresarios de los Estados Unidos en la que también convino que el avance en las negociaciones con los bonistas “es sólo una simple resolución” dado que el país está “en un proceso en que ambas partes estamos trabajando para lograr un acuerdo”, según informaron desde Ámbito. El plazo original para el cierre de la renegociación de la deuda externa vence este viernes, pero Guzmán adelantó que podría extenderse porque los acreedores están “completamente comprometidos” a resolver el problema. Una de las opciones podría ser lograr un canje de deuda, pero todavía no hay acuerdos convenidos entre las partes. Desde el Ministerio de Economía confirmaron al sitio financiero que “son varias propuestas a estudiar y tendrán sus respectivas respuestas”, pero “en todos los casos deberán ajustarse al criterio de sustentabilidad de la deuda” para evitar mayores problemas a la ya complicada situación argentina. Guzmán también afirmó hace algunos días que una extensión del plazo para negociar un canje de deuda “no sería grave porque hay disposición mutua a alcanzar un acuerdo”.

