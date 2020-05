Cascallares, Lammens e Insaurralde con foco en clubes y centros de aislamiento de covid-19

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, recorrieron en Polideportivo Municipal de nuestro distrito donde funciona un Centro de Aislamiento para pacientes leves de Covid-19. Antes, Cascallares y Lammens visitaron las instalaciones del Club Brown de Adrogué donde visitaron otro centro de aislamiento para infectados de Coronavirus junto al presidente de esa institución deportiva, Adrián Vairo. Los acompañaron integrantes del equipo municipal y dirigentes de Brown de Adrogué. “Como lo veníamos haciendo, estamos trabajando muy fuerte para apoyar a los clubes de nuestra región y también articulando con estas instituciones que siempre están dispuestas a colaborar. Por eso continuamos montando centros de aislamiento para pacientes de Covid-19, instalando los hospitales modulares de emergencia, sistema de Triage, cortinas sanitarias y más”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia los intendentes y el ministro nacional también verificaron los trabajos que lleva adelante la Comuna browniana en el natatorio para prepararlo y dejarlo a punto para una vez que pase la pandemia. El intendente browniano también se refirió a la reunión virtual que mantuvo ayer con el gobernador Axel Kicillof y con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. “Estamos trabajando junto a Nación y Provincia con los protocolos de acción. Tenemos mucha presencia en los barrios más vulnerables para cuando se presenta un caso poder aislarlo rápidamente. En Brown tenemos el COE conformado desde el principio y hay una muy buena interacción con la Iglesia, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales. El trabajo con el tercer sector siempre da buenos resultados”, finalizó Cascallares.

