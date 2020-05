En el Día de los Museos, el municipio realiza un recorrido virtual por la Fundación Soldi

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, informó que continúa realizando visitas virtuales a los centros culturales, museos y a los edificios históricos del distrito. Justamente este lunes 18 de mayo al celebrarse el Día Internacional de los Museos, se realizará una recorrida virtual por las instalaciones de la Fundación Soldi, emblema de la cultura y el patrimonio local, “que nos regala la muestra permanente de la obra del Maestro Raúl Soldi, artista plástico Browniano hito de las artes nacionales”, se indicó desde el Instituto de las Culturas comunal. En efecto, hoy lunes 18 de mayo desde las 18,30 horas se invita a todos los vecinos y las vecinas a seguir la transmisión del recorrido virtual por la Fundación Soldi por Facebook en @InstitutoDeLasCulturasBrown “La idea es difundir sitios históricos y culturales que hacen al patrimonio de nuestro querido distrito y que merecen ser conocidos por todos. Y en este marco de pandemia de Covid-19 continuamos generando propuestas virtuales para que las familias continúen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En la misma línea, el titular del Instituto de las Culturas browniano, Juan Manuel Pereira Benítez aseguró que “prácticamente todas las semanas estaremos proponiendo y difundiendo estas visitas virtuales. Hoy lunes llegó el turno de la Fundación Soldi, por lo que los invitamos a seguir esta tarde esta propuesta en el Facebook de nuestro instituto”.

