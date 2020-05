Ascienden a 373 los fallecidos y a 8.068 los contagiados de coronavirus en Argentina

Diez personas murieron y 263 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 373 los fallecidos y a 8.068 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino N° 128 que fallecieron cuatro hombres, uno de 72 años, residente en la provincia de Río Negro; otro de 51 residente en la provincia de Chaco; otro de 66, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 50 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres mujeres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 42 y 91 años; y otra de 71, residente en la provincia de Córdoba. El parte matutino consignó que murieron dos hombres, uno de 75 años, residente en la provincia de Chaco; otro de 56, residente en la provincia de Buenos Aires; y una mujer, de 47 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Del total de los 8.068 casos, 939 (11,6%) son importados, 3.561 (44,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 2.468 (30,6%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De los diagnosticados hoy con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 74 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 147, en Chaco 19, en Córdoba 20, en La Rioja 1 y en Río Negro 2.

