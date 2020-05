Frederic y Cascallares supervisaron despliegue policial en estaciones de trenes por covid-19

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares supervisaron este mediodía las tareas de control y prevención que lleva adelante la Policía Federal Argentina en las Estaciones de Trenes de nuestro distrito. De la actividad participó también el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. “Recorrimos las estaciones ferroviarias como la de Burzaco y todos los alrededores junto a Mariano, Nicolás y a autoridades de la Policía Federal. Es muy importante que el despliegue de las fuerzas federales en el AMBA sea efectivo para prevenir el contagio del Covid-19”, indicó la funcionaria nacional. Por su parte, Cascallares renovó “nuestro compromiso de continuar articulando políticas públicas con la Nación y la Provincia para cuidar a nuestros vecinos y vecinas ante el Coronavirus” y recordó que “hace pocos días recorrimos con Axel Kicillof las obras del Hospital Arturo Oñativia que avanzan a todo ritmo, y este jueves nos visitó nuestro presidente Alberto Fernández con varios ministros nacionales y estuvimos en el flamante Hospital María Eugenia Álvarez de Longchamps que se construyó en un mes”, completó. Las autoridades nacionales y locales coincidieron en la importancia de continuar trabajando en forma articulada aunando acciones y esfuerzos (no sólo en el área sanitaria, sino también por ejemplo en seguridad) para enfrentar de ese modo a la pandemia de Coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.