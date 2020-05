El municipio reparte, casa por casa mas de 400 licencias de conducir

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha el operativo de entrega, casa por casa, de más de 400 licencias de conducir a los vecinos y las vecinas que realizaron el trámite de dicho documento antes del inicio de la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia de Coronavirus. Son un total de 414 los registros que ya se están repartiendo a domicilio. Algunos de ellos impresos un día antes del comienzo de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y otros gestionados con anterioridad que no fueron retirados por sus titulares. A través de esta iniciativa llevada adelante por la Municipio -que conduce el intendente Mariano Cascallares-, desde la Dirección de Tránsito, los vecinos que tramitaron la licencia y que aún no pueden hacer uso de ella podrán recibirla en su hogar. Para ello no necesitarán realizar ninguna gestión: la Comuna -que cuenta con los datos pertinentes- se encargará de la tarea. La entrega de estas licencias se inicio el último viernes y continuará paulatinamente –hasta repartir la totalidad de las mismas- para los vecinos y las vecinas que residen en las diversas localidades del distrito. Vale señalar que de no encontrarse el titular al momento de la entrega del registro, el mismo podrá ser recepcionado por la persona autorizada para ejercer dicha acción. Se deberá entregar la licencia anterior vencida y se firmará el recibo correspondiente al personal afectado a dicho trabajo. Cabe destacar además que la Dirección Provincial de la Política y Seguridad Vial (DPPSV) dispuso una prórroga de 120 días corridos para aquellas licencias de conducir cuyo vencimiento sea entre el 15 de febrero y el 15 de junio de 2020. Por consultas comunicarse al teléfono 0800 222 7696 que es el canal de comunicación del Municipio de Almirante Brown.

