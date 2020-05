El municipio realiza visitas virtuales a museos y edificios historicos de Almirante Brown

Para que los vecinos puedan conocer parte del patrimonio histórico, cultural y urbanístico de Almirante Brown, el Instituto Municipal de las Culturas iniciará mañana, miércoles 13 de mayo, visitas virtuales a museos y edificios históricos que hacen al acervo local. Tales visitas comenzarán este miércoles, desde las 18,30hs, con una recorrida virtual por el Museo Manigrasso de Glew. Podrá accederse a ella a través de la página de la Instituto de las Culturas Brown en la red social Facebook. Se trata del centro artístico que dejara el italiano Cósimo Manigrasso, y que, al igual que cuando el vivía, hasta poco antes de que se declarara la pandemia del Coronavirus era frecuentemente visitado no solamente por contingentes de turistas de todo el mundo, pues el maestro figuraba en catálogos internacionales. “La idea es difundir sitios históricos y culturales, que hacen al patrimonio de nuestro querido Almirante Brown y que merecen ser conocidos por todos”, señaló el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. En tal sentido, Pereira Benítez indicó que “prácticamente todas las semanas estaremos difundiendo una de estas visitas virtuales. Ya tenemos programada para la semana que viene una a la Fundación Soldi, en la que puede apreciarse gran parte de la obra del maestro Raúl Soldi”, añadió. Asimismo, precisó que tales visitas seguirán la Parroquia Santa Ana –donde Soldi plasmó sus famosos frescos- y edificios históricos como “La cucaracha”, que Esteban Adrogué hiciera construir para sus hijas en Adrogué, Casa Borges y Castelforte, entre otros. *Obras de teatro y show musicales se suman a talleres virtuales El titular del Instituto Municipal de las Culturas adelantó, por otra parte, que desde el próximo mes, siempre a través de la página de dicho ente en Facebook, a los talleres on line que se viene ofreciendo ahora, se sumarán obras de teatro y show musicales. Resaltó además Pereira Benítez que por convenio entre el Municipio de Almirante y la fundación Julio Bocca, continúan los seminarios de danza dictados por los mejores docentes del país, con aulas virtuales aulas virtuales por medio de la Plataforma Ed Modo de educación a distancia por Internet. Los niveles comprenden niños, adolescentes y adultos. “En cada una de las aulas los alumnos pueden acceder a trabajos, video clases y orientación pedagógica en disciplinas como canto y técnica vocal; técnica Danza Jazz; técnica Danza Clásica; técnica Danza Contemporánea y Danzas Urbanas”, apuntó. Por inscripción y consultas, los interesados deben contactar con la casilla de correo electrónico gestionculturalbrown@gmail.com

Both comments and pings are currently closed.