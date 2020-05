Fatiga visual en tiempos de cuarentena

Ahora que debemos quedarnos en casa, ya sea trabajando desde una computadora, ayudando a los niños con la tareas de la escuela, retomando la lectura de algún libro o realizando manualidades, ocurre que nuestra demanda visual en distancias cortas aumenta. La utilización de nuestros ojos de manera prolongada puede traer como consecuencia la fatiga visual, es decir, una serie de molestias visuales producto de exigir nuestra visión. Los niños no están exentos de esta problemática. Los recursos para distraer a los más pequeños durante esta pandemia suelen agotarse y es ahí donde acudimos a la utilización de los dispositivos digitales, teléfonos o tablets, para entretenerlos. La exposición prolongada a estas pantallas favorece la aparición de estas molestias. La fatiga visual puede manifestarse con síntomas tales como, cansancio visual, dolores de cabeza, enrojecimiento y picazón en los ojos, dificultad para enfocar, entre otros. Para evitar esta problemática, es necesario realizar periodos de descanso visual. Una técnica muy sencilla es la llamada REGLA DEL 20.20.20. Esta consiste en que, cada 20 minutos de trabajo visual de cerca, nos tomamos 20 segundos para mirar un punto a 20 pies (6 metros). De esta manera, al fijar nuestra vista en un punto lejano estaremos realizando una relajación visual. Por otro lado, pequeños masajes en los párpados mientras mantenemos los ojos cerrados colaboran con la relajación y el alivio de los síntomas. Es fundamental tener una buena iluminación a la hora de realizar las actividades que requieran de nuestros ojos es un buen aporte para reducir la problemática. Controlar la exposición a las pantallas digitales es muy importante, no solo por la fatiga visual que produce el uso excesivo sino también por la radiación de luz que emiten que resultan perjudiciales para los ojos. En esta cuarentena y para el resto de los días que vienen es importante saber que nuestros ojos también deben descansar. CUIDÁ TUS OJOS Lucía Fernández Lic. en Óptica ocular y Optometría-UNLP MP. 3094

