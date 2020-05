El municipio aplico 50 mil dosis antigripales y sigue vacunando en barrios y localidades

El Municipio de Almirante Brown informó que en poco más de 40 días aplicó unas 50 mil dosis de la vacuna antigripal haciendo foco en los adultos mayores de 65 años y a los niños y niñas. La campaña de la Comuna en el distrito se inició el pasado 28 de marzo con los equipos de la Secretaría de Salud browniana recorriendo los barrios y las localidades de todo nuestro distrito. La Comuna que conduce Mariano Cascallares informó que, en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Comuna seguirá con los equipos de la Secretaría de Salud municipal vacunando casa por casa durante el presente mes de mayo. De acuerdo a las estimaciones oficiales, ya se vacunó a más del 70 por ciento de los adultos mayores del distrito y continúan los operativos de vacunación, extendiéndose también en los centros de atención primaria de la salud. Fuentes municipales indicaron que “a medida que llegan las vacunas antigripales se continúan multiplicando los operativos casa por casa apuntando principalmente a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo”. Mientras tanto también se realizan operativos en vacunación en instituciones y en geriátricos. Finalmente se reiteraron las recomendaciones en el sentido de mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio, toser o estornudar con el pliego del brazo, realizar solo salidas de proximidad y utilizar barbijo o tapabocas.

