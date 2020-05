Hay 519 casos confirmados en barrios populares y lanzan un plan de detección temprana

El ministerio de Salud informó hoy que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, mientras que se anunció la ampliación del plan para la detección temprana de personas contagiadas desde mañana en el barrio 1.11.14, en la zona del bajo Flores. Según la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la cantidad de personas contagiadas en los barrios populares representa el 29 por ciento del total de la Ciudad de Buenos Aires que, en el caso del barrio Mugica de Retiro llega al 67 por ciento. “Eso indica que tenemos que seguir trabajando fuertemente para seguir detectando precozmente personas que tengan coronavirus en estos barrios”, aseguró Vizzotti. Pero además de los barrios populares, la funcionaria precisó que desde el ministerio se está poniendo especial atención en los geriátricos y las cárceles. “Seguimos trabajando en tres poblaciones muy relevantes en relación a la situación epidemiológica y a la dinámica de transmisión como son los barrios populares, la población en contexto de encierro y la población institucionalizada en geriátricos”, sostuvo Vizzotti. Durante el reporte matutino de la cartera sanitaria, la funcionaria explicó que se detectaron 120 casos de coronavirus en el barrio 1-11-14, 373 en el barrio 31 y 26 en el resto de los barrios, por lo que aludió a la “importancia” de las “acciones de detección precoz” en esas poblaciones. Por esa razón, desde mañana comenzarán con la detección temprana a través del programa Detectar, que ya se lleva adelante en el barrio Mugica. Ayer, fueron confirmados 165 casos en todo el país, de los cuales 83 corresponden a la Ciudad de Bueno Aires y 60 a la provincia, de acuerdo al último reporte de Salud. El programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) busca testear a personas con sintomatología de Covid-19 para darles atención temprana y aislarlas de ser necesario en caso de ser positivas. Por su parte, Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología y Análisis de Situación del Ministerio de Salud, aseguró que “no se espera que las personas vayan al sistema de salud, sino que lo que se hace es una estrategia activa en donde se va a la búsqueda de los casos para detectarlos lo mas tempranamente posible”. Y, en ese sentido, remarcó que “la detección no puede estar alejada del barrio sino que se tiene que realizar en el mismo barrio”. Vizzotti aclaró también que el objetivo del Ministerio es llevar la detección temprana en los barrios populares de todo el país: “Vamos a trabajar para podes descentralizar esta estrategia en todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, trabajando también con la provincia de Buenos Aires y las 24 jurisidcciones del país”. En el reporte diario número 113 sobre la situación Covid-19 en Argentina, Alejandro Costa, subsecretario de de Estrategias Sanitarias, informó que el total de casos confirmados en Argentina es de 5.776, de los cuales 300 fallecieron. Hasta hoy, del total de contagiados 1.757 ya fueron dados de alta, mientras que 3.719 todavía continúan con la infección en curso.

