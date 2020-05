Ministerio de Salud, por Coronavirus: “El 86% de los nuevos casos confirmados pertenecen al AMBA”

En horas de la mañana de este sábado 9 de mayo de 2020, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación ofrecieron su reporte Nº111 sobre el estado de situación por el Coronavirus en la Argentina. El informe corrió por cuenta de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quién dijo que “el rol de la población en las actividades que se vayan emprendiendo es clave”. Así mismo, la funcionaria de Salud informó que “el 86% de los nuevos casos confirmados ayer pertenecen al AMBA”. La conferencia se dio en coincidencia con los nuevos anuncios hechos este sábado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la nueva fase de la cuarentena. El total de casos confirmados en Argentina es de 5.611, de los cuales 293 fallecieron. Respecto a los confirmados, 930 (16,6%) son importados, 2.468 (44%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.646 (29,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos (5.611), el 50,6% son mujeres y el 49,4% son hombres. A la fecha, el total de altas es de 1.728 personas. Ayer fueron realizadas 2.828 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 80.729 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.779,1 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 61.703 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años. Ayer fueron confirmados 240 nuevos casos. Total acumulado de personas confirmadas 5.611. Total de personas recuperadas 1.728. Total de personas con infección en curso 3.590. Total de personas fallecidas por COVID-19 293, Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 77 | 2001

Ciudad de Buenos Aires 130 | 1713

Catamarca 0 | 0

Chaco 26 | 418

Chubut 0 | 4

Córdoba 2 | 322

Corrientes 1 | 53

Entre Ríos 0 | 28

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 1 | 59

Mendoza 1 | 86

Misiones 0 | 25

Neuquén 0 | 110

Río Negro 2 | 270

Salta 0 | 4

San Juan 0 | 3

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 49

Santa Fe 0 | 244

Santiago del Estero 0 | 15

Tierra del Fuego 0 | 145**

Tucumán 0 | 41 *Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. **Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Both comments and pings are currently closed.