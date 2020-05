El municipio profundiza los operativos de fumigación y recomienda decacharrizar en cuarentena

El Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando los operativos de fumigación para prevenir el Dengue, el Zika y la Chikunguya en diferentes puntos del distrito, haciendo foco en los paseos públicos, terrenos baldíos y en los alrededores de los arroyos y cursos de agua locales. Camionetas de la Comuna con equipos de fumigación realizan recorridos por diferentes zonas. Estos trabajos se profundizan durante la emergencia sanitaria, aprovechando la menor circulación de vecinos y vecinas por todo el distrito, y especialmente por los barrios brownianos. Y las acciones se complementan con mucha prevención en los barrios. Mientras tanto, el Municipio de Almirante Brown le recomendó especialmente a los vecinos aprovechar la actual cuarentena para realizar tareas de descacharrización para prevenir el Dengue, el Zika y la Chikunguya, evitando de ese modo el desarrollo de la larva de los mosquitos. Se recordó en ese marco que todos los recipientes y lugares donde se acumule agua son propios para el desarrollo y la reproducción del Aedes Aegypti. El Dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes Aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con la sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Los síntomas son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de las articulaciones; nauseas y vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel junto a la picazón y al sangrado de nariz y encías.

