A días de posible default, bonistas rechazaron oferta de Axel Kicillof

Un grupo mayoritario de acreedores de la provincia de Buenos Aires rechazó a la oferta de reestructuración de deuda que hizo el gobierno de Axel Kicillof y ahora la provincia podría caer en default el próximo lunes si no llega a un acuerdo y no paga U$S110 millones de intereses de un bono. Un comité de bonistas que afirmaron reunir el 42% de los títulos de deuda bonaerense a reestructurar criticaron duramente la propuesta de pago que, en línea con la oferta nacional, busca un plazo de gracia de tres años y una quita de intereses. La propuesta de Kicillof fue “unilateral” y que es “irrazonable” para la posición financiera que tiene la provincia. Además, reclamaron que en las últimas semanas no hubo “diálogo de buena fe”. Desde el Ministerio económico de la provincia, respondieron: “La alternativa que presentó (el comité) lamentablemente no pudo ser considerada viable por la ausencia de un alivio significativo de la deuda. Es más, para ciertos bonos la deuda terminaría incluso resultando más cara”. Si el lunes 11 la provincia no llega a un acuerdo y no paga U$S110 millones de intereses de un bono -que vencieron originalmente el 1° de mayo-, entraría en cesación de pagos. El Estado nacional tiene hasta el 22 de mayo como plazo antes de que tenga lugar un evento de impago.

