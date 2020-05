Suman 15 motos y móviles policiales para la prevención del delito en Brown

El intendente Mariano Cascallares junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, participaron de la entrega de nuevos vehículos policiales -realizada en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco- que el Municipio de Almirante Brown adquirió para prevenir el delito en el distrito. Se trata de 15 motos destinadas a combatir la modalidad “motochorros” y 6 patrulleros que ya prestan servicio en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Las nuevas unidades -asignadas a la Policía bonaerense (Comando de Patrulla y Policía Local) dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- se suman a los 12 móviles adquiridos también por la Comuna browniana en el mes de octubre de 2019, para trabajar en las tareas de prevención y patrullaje, en una acción articulada con el Estado provincial. Son un total de 15 motos Royal Enfield de alta cilindrada -adquiridas para contrarrestar fundamentalmente la problemática de los denominados “motochorros”- y seis patrulleros Nissan Versa cero kiómetro que patrullarán las diferentes localidades y barrios del distrito y no solo reforzarán la flota policial sino que también fortalecerán la prevención del delito en Almirante Brown. La entrega contó, entre otros, con la participación de la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel, además de autoridades policiales locales.

