La UBA participará en las pruebas de una vacuna contra el nuevo coronavirus

La Universidad de Buenos Aires participará en las etapas iniciales de la prueba de una vacuna contra el nuevo coronavirus, en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, se informó hoy. Expertos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en colaboración con el equipo de la Universidad de Wisconsin, realizarán las pruebas necesarias en animales, que potencialmente podrían servir luego para inmunizar a la población humana frente al virus SARS-CoV-2. El grupo de trabajo de la Universidad de Wisconsin, coordinado por el doctor Jorge Osorio, ha desarrollado “una vacuna que se basa en simulaciones de laboratorio, y que prevé proteger no sólo contra el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, sino también contra otros, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) y demás emergentes”, informó la UBA. Los investigadores de la Universidad de Buenos Aires, dirigidos por la doctora Silvia Colavecchia, y con la participación de la doctora Silvia Mundo y el doctor Gabriel Capitelli, evaluarán en animales la capacidad de la vacuna de la Universidad de Wisconsin, denominada MVA-MoCov. La vacuna utiliza “un sistema moderno que actúa frente a nuestro sistema inmunológico. Se conoce como vacuna de vectores recombinantes vivas, que trabaja como si fuese una infección natural, por lo que resulta efectiva a la hora de ‘enseñarle’ a nuestro sistema inmunitario a combatir contra los invasores como los virus. Consiste en la utilización de genes del virus, que se introducen en otro microorganismo, en este caso un virus atenuado, al que utilizan como vector”, agregó el comunicado. En este caso se trabajará “con varias cepas de coronavirus, tanto de humanos como de murciélagos, generando así tres proteínas destinadas a animales, y potencialmente a humanos, para controlar de esta forma la interacción humano animal”. “Durante el desarrollo de una vacuna para uso en humanos se prevén tres etapas, una de producción en el laboratorio, una fase de preclínica en animales y una fase humana. En este proyecto se trabajará en la fase preclínica”, añade la información de la UBA. “Se estudiará la capacidad del sistema inmunitario de animales domésticos y silvestres para reaccionar frente a los antígenos de la vacuna, y ver si logra generar una respuesta que los inmunice frente a la enfermedad del COVID19, en un estudio controlado con animales en aislamiento”. “Los resultados de los estudios se incorporarán al grupo de trabajos preclínicos que se realizarán en Estados Unidos con esta vacuna”, concluye la información de la UBA.

Both comments and pings are currently closed.