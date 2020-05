Ascienden a 273 los fallecidos y a 5.208 los infectados por coronavirus en Argentina

Nueve personas murieron y otras 188 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 273 los fallecidos y a 5.208 los infectados desde el inicio de la pandemia en el país, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación. Del total de los casos, 928 (17,8%) son importados, 2.291 (44%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.508 (29%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Respecto a las nueve muertes, seis corresponden a hombres: tres de 65, 60 y 89 años residentes en la provincia de Buenos Aires; otro de 91 años de la provincia de Río Negro; uno de de 61 años de la Ciudad de Buenos Aires y el restante de 68 años de la provincia de Chaco. Por otro lado se informó del deceso de tres mujeres, dos de 91 y 80 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otra de 69 años de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). De los diagnosticados hoy con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 63 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 102, en Chaco 8, en Córdoba 5, en Corrientes 3, en La Rioja 1, y en Río Negro 6. En tanto, no se registraron infectados en Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El número total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.874 casos, la Ciudad de Buenos Aires 1.506 , Chaco 366, Chubut 4, Córdoba 316, Corrientes 51, Entre Ríos 28, Jujuy y La Pampa 5. En La Rioja los casos ascienden a 57, Mendoza 85, Misiones 25, Neuquén 110, Río Negro 265, Salta 4, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 244, Santiago del Estero 15, Tierra del Fuego 145, y Tucumán 41. Catamarca y Formosa siguen sin registrar contagiados con coronavirus. Además, en Tierra del Fuego se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid -19 en esa parte del territorio argentino.

