El municipio lanzó el programa “Sin salir de casa” para para comprar por whatsapp

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha el programa “Sin Salir de Casa” que posibilita que los vecinos y las vecinas puedan compra vía WhatsApp desde su casa (manteniendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio) en forma directa a comerciantes, feriantes, productores rurales y emprendedores para ayudarlos y que puedan continuar con su actividad. En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la Comuna que conduce Mariano Cascallares lanzó una nueva herramienta para que los vecinos y vecinas del distrito puedan adquirir productos de diferentes rubros de forma simple y remota –vía WhatsApp-, sin moverse de su hogar. A través de la iniciativa -promovida por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional- los vecinos ya pueden comunicarse de manera directa con los comerciantes habilitados, feriantes, productores rurales, emprendedores locales y artesanos y acceder a todos los productos que ellos ofrecen. Con solo ingresar al sitio del Municipio brown.gob.ar o bien a sinsalirdecasa.brown.gob.ar los vecinos y vecinas del distrito accederán al nuevo servicio. Allí encontrarán los comercios adheridos al programa en los diversos rubros y podrán vía whatsapp realizar su pedido y recibirlo en su casa. Vale señalar que en el perfil de cada comercio se exhiben datos mínimos (logo, redes sociales, horario de atención) y el teléfono para acceder a la comunicación virtual. Se podrán comprar de modo virtual alimentos, artículos de limpieza e higiene, medicamentos, frutas, verduras, carnes, pescados, artículos de bazar, etc. De esta forma se facilita el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en todo el país por la pandemia de Coronavirus y se promueve una red de acompañamiento para cuidar la salud de la población browniana y la economía local. Los comerciantes que quieran fomar parte de la nueva propuesta deberán realizar su inscripción y dar de alta a su local o servicio, a través de la nueva plataforma virtual. “El objetivo del programa -que tiene muy entusiasmados a los comerciantes- es darle una mano a los emprendedores, feriantes, productores y a los comercios para que puedan vender sus productos, y al vecino para que sin salir de su casa puedan comprar por delibery”, señaló el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional local, Federico Sassone. En este sentido, el funcionario agregó que “si bien ésta es una propuesta que se puso en marcha en el marco de la cuarentena, vamos a perfeccionarla ya que creemos que es el inicio de algo que va a prosperar”. Para consultas llamar al Teléfono: 5034 9922 de lunes a viernes de 9 a 14hs, o por correo a sinsalirdecasa@brown.gob.ar

