Desde mañana el correo paga por IFE por numero de documento y letra del apellido

El Municipio de de Almirante Brown informó que mañana miércoles 6 de mayo de 2020 la Anses iniciará el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de las oficinas del Correo Argentino para los beneficiarios que optaron por esa opción para el cobro el beneficio. La Comuna solicitó a cada vecino y vecina informarse bien acerca del lugar de pago teniendo en cuenta el cronograma establecido por terminación de número de documento y letra del apellido, a los efectos de que la asistencia a los lugares de pago sea ordenada y respetando el distanciamiento social en el marco de la emergencia sanitaria. Vale recordar que en concepto del IFE el Gobierno Nacional aplicará a la economía de nuestro distrito unos $767.140.000 beneficiando a un total de 76.714 vecinos y vecinas brownianxs. Muchos cobrarán a través de su CBU, y el resto por el Correo Argentino. En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. La gestión municipal de Almirante Brown insistió en la necesidad de que cada beneficiario verifique día, lugar y horario de cobro, evitando aglomeraciones o salidas en casos que no corresponda. La prioridad es que el beneficio se pague, pero manteniendo siempre el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Mientras tanto, los beneficiarios del IFE con DNI terminado en 9 que seleccionaron el cobro de los $10 mil a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU) percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno Nacional para paliar los efectos de la pandemia de Coronavirus. Por su parte, las personas que se inscribieron para recibir el IFE con DNI terminado en 4 y cuya solicitud fue rechazada pueden pedir hoy la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

