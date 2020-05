Berni: “Liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que “liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación que irrita a la sociedad” y calificó esa decisión de un juez de “torpe” e “irresponsable”, en el marco de una conferencia de prensa en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia, Julio Alak. “Los bonaerenses hemos sido muy pacientes esta semana al esperar una mínima explicación del Poder Judicial, que nunca ha llegado. Ahora, la Justicia tiene la facultad de ordenar todo este gran desorden que ha provocado en este marco de la pandemia”, agregó Berni en la conferencia donde se anunció la ampliación de 1.350 plazas del sistema penitenciario bonaerense.

