Hay casi 6.000 casos de dengue confirmados en la Ciudad de Buenos Aires y desde el Gobierno no descartan un aumento

Los casos positivos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires ascienden a 5.909, aunque no se descarta que pueda haber muchos más ya que la pandemia del coronavirus retrasa las consultas, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud porteño. De acuerdo a este boletín, la mayor parte de los casos confirmados, 94,8% no viajaron a una zona con circulación viral, es decir que el contagio fue local, y sí lo hicieron 309 personas que representan el 5,2% del total. El informe detalla que “se observa que en el 2020 el volumen de notificaciones supera ampliamente a la temporada 2019”. Sin embargo, aclara que “la situación de la pandemia Covid-19 no permite tener una cabal idea de la vigilancia, sea por falta de consulta como por dificultades de los servicios a la hora de realizar la notificación de los casos”. De esta manera, continúa el informe, en lo que va del año “se superaron los picos de notificación de años previos” aunque “sin tener en cuenta el año epidémico 2016”, cuando los casos totales llegaron a 6.241. Desde que comenzó el año, en la Ciudad se registraron 379 internaciones con diagnóstico confirmado o probable por enfermedades relacionadas con el mosquito Aedes aegypti. Hasta el momento, hubo un sólo muerto, un hombre de 71 años quien vivía en la Comuna 11 (que abarca los barrios de los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita) y murió a los cinco días de tener los primeros síntomas. Si bien, los casos de dengue se registran en toda la Ciudad, veinte barrios son los que concentran el 90 por ciento de los casos confirmados. De todos ellos, el más afectado es Flores. Lo siguen Barracas, Soldati, Vélez Sarsfield y Villla Lugano, donde se concentra el 55 por ciento de todos los casos. En la última semana completa analizada en este informe, la semana 17 que va del 19 al 25 de abril, “se notificaron 401 casos confirmados, mientras que en la semana anterior se confirmaron 823”. Desde marzo, la Ciudad entró en el llamado “Escenario 3”, el de “Alto Riesgo”, que a diferencia de otros escenarios ya incluye la existencia de casos confirmados de dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Pero además, también queda confirmada la circulación viral a nivel regional. Esto abarca no sólo la Ciudad, sino también los partidos del conurbano bonaerense.

