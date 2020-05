El municipio instó a que se revierta la prisión domiciliaria del violador Olmos

El Municipio de Almirante Brown solicitó que se revierta la decisión judicial de otorgarle la excarcelación, en el marco de la pandemia de Coronavirus, a Pedro Olmos, un preso violador de 68 años que hasta hace algunas horas estuvo cumpliendo prisión domiciliaria y que ahora se encuentra alojado en una dependencia policial a la espera de una resolución judicial. A través de un escrito enviado a la Justicia la semana pasada, la Comuna que conduce Mariano Cascallares se sumó a los cuestionamientos de familiares y del abogado de la niña de 13 años víctima de abuso, que vienen reclamando que Olmos vuelva tras las rejas. El Municipio repudió días atrás la excarcelación e instó a que se revierta la prisión domiciliaria otorgada. El hermano de la víctima, llamado Juan Carlos, y su abogado Gastón Santilli, aseguraban que no existía un informe médico acreditado en el expediente que verificara que Olmos padece distintas enfermedades que lo transforman en una persona de riesgo si se contagia el Covid-19 en un calabozo. En ese marco, la semana pasada el Municipio de Almirante Brown le envió un escrito al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora, en el que destaca que la atenuación de la condena que estaría cumpliendo Pedro Olmos es contraria “a lo que dispone la Ley de Víctimas”. Y califica a la decisión de darle la prisión domiciliaria como “apresurada” y que agravia a la niña y a su entorno protector primario “y a quienes desde nuestro compromiso con todos los vecinos abordamos la tarea de contener, asistir y contener a las víctimas”. El Municipio browniano agrega en el escrito que liberar a un agresor sexual peligroso nunca puede constituir un acto justo, por más adecuado a derecho que parezca y consideró que “se actuó violando, una vez más, los derechos de la víctima, una niña de corta edad”. En ese contexto, desde el Municipio se repudió enérgicamente la decisión tomada (de otorgarle la prisión domiciliaria a Pedro Olmos) y se instó a los magistrados a “poner en conocimiento cuales son los mecanismos de control de la libertad ambulatoria del ofensor y de protección de la niña”. El 4 de abril pasado Olmos abandonó la alcaldía de Lomas de Zamora gracias a un fallo de la Cámara de Casación Penal firmado por el juez Víctor Violini. La resolución le permitió volver a su casa con una tobillera que rastrea sus movimientos. Los jueces entendieron en esa instancia que Olmos es un de los presos en riesgo frente al Coronavirus. Actualmente, Pedro Olmos se encuentra en una dependencia policial a la espera de que la Justicia decida su próximo lugar de alojamiento.

