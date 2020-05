Allí los vecinos aplaudieron y le dieron fuerza tanto a los pacientes como al personal médico

Un grupo de vecinos del barrio Vattuone en Almirante Brown se acercó hasta el Instituto de Formación Docente N° 41, un edificio que construyó el Municipio browniano y que iba a inaugurarse en marzo y fue reconvertido para alojar a pacientes leves infectados de Covid-19. Allí los vecinos aplaudieron y le dieron fuerza tanto a los pacientes como al personal médico y enfermeros, que se sumaron al aplauso. Fue un momento hermoso y muy emotivo. El Instituto 41 es un Centro de Internación Extrahospitalaria habilitado por el Municipio de Almirante Brown. Tiene 61 camas y ya hay varios pacientes alojados y recuperándose.

