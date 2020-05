Cascallares junto a ex combatientes en homenaje a los heroes del General Belgrano

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó hoy sábado 2 de mayo el homenaje a Ramón Aldo Moreno y a Omar Chaile, los dos ex combatientes brownianos que ofrendaron su vida en el Crucero en defensa de la Soberanía Nacional y de nuestras Islas Malvinas.

Lo hizo al cumplirse 38 años del hundimiento del ARA General Belgrano a manos de un submarino británico.

Primeramente, a las 9 de la mañana, los ex combatientes brownianos se reunieron en la Plaza Crucero General Belgrano de Longchamps. Y desde las 10 el homenaje se trasladó hasta la Plaza Brown de Adrogué donde se colocó una ofrenda floral y se realizó un emotivo acto de homenaje encabezado por el jefe comunal browniano.

El reconocimiento también fue para José Luis Ferreyra, Ramón Moreira, Fernando Palacios y Nicolás Leiva que sobrevivieron al ataque inglés.

“Con este homenaje a los 323 caídos aquella tarde del 2 de mayo de 1982 honramos nuestro compromiso de “Malvinizar” Almirante Brown manteniendo viva nuestra convicción de que LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Entre los ex combatientes presentes se destacaron Palacios Fernando, Palacios José Manuel, Escalada Enrique, Rueda Pascual y Rezk Guillermo.

