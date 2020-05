Retiro: yarará de un metro mordió a un hombre que debió ser hospitalizado

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Retiro, una serpiente yarará mordió a un hombre que debió ser hospitalizado. El episodio ocurrió en las primeras horas de la noche del jueves, en la intersección de las calles Libertad y Posadas. La yarará atacó a un indigente que estaba en la zona, al que los agentes encontraron con convulsiones. Policías debieron llamar al SAME que le brindó al hombre los primeros auxilios y lo traslado de urgencia al Hospital Rivadavia. La yarará fue enviada al Malbrán, ya muerta, para realizar estudios. La yarará es una especie terrestre de serpiente venenosa, que no suele ser agresiva salvo cuando se siente en peligro y que se encuentra en algunos regiones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

