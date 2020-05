Clases virtuales para 500 estudiantes del Fines que egresan este año

El Municipio de Almirante Brown informó que a partir del próximo lunes 4 de mayo, se implementará en el distrito un dispositivo de continuidad pedagógica, con clases virtuales, destinado a estudiantes que cursan el segundo cuatrimestre del 3°año del programa Fines Trayecto Secundario.

En el marco­­ del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, y en pos del enorme compromiso y desafío que significa educar en un contexto inédito enmarcado por la pandemia de coronavirus, la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores pone en marcha en todo el territorio bonaerense este dispositivo para que los alumnos puedan disponer de clases no presenciales y continúen capacitándose. En Almirante Brown, el Municipio que conduce Mariano Cascallares informó que son aproximadamente 500 los estudiantes que cursan el último cuatrimestre del plan Fines, sobre un total de seis, y vale señalar que por el momento son los únicos que podrán acceder a la propuesta educativa. El total de los alumnos del distrito- beneficiados con la iniciativa- estará dividido en catorce grupos y cada uno de estos contará con el apoyo de 5 profesores. Trece tendrán una orientación social, cursando las áreas de Matemática, Inglés, Filosofía, Comunicación y Medios, y Estado y Nuevos Movimientos Sociales; mientras que un grupo tendrá orientación en gestión con Matemática, Inglés, Práctica contable, laboral e impositiva, Informática y Economía. La mayoría de las clases serán virtuales, en tanto que para el 5% de los estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse virtualmente, se buscarán alternativas para la entrega de cuadernillos, de manera que con tutoriales puedan llevar adelante y terminar sus carreras. Durante las clases estarán acompañados por un equipo de trabajo conformado por Inspectores del área, tutores del Programa de Incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes en el marco de la emergencia sanitaria (Piedas) y Referentes sociocomunitarios. Para el resto de los alumnos del programa Fines que cursan sus estudios y los que comenzarían durante el 2020, deberán esperar las definiciones del estado provincial para el avance de su escolaridad, “aunque la consigna es que ninguno se quede afuera y que todos puedan continuar sus estudios, pero por ahora se organizó para los que están terminando”, señaló Sergio Pianciola, secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local. Vale destacar que la articulación territorial entre el sistema educativo (inspectores y docentes),los referentes territoriales y el Municipio a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, posibilitó la rápida puesta en marcha de la iniciativa para que los estudiantes del distrito puedan culminar sus estudios. Cabe recordar que en Almirante Brown son actualmente unos 6800 los estudiantes que integran el Plan Fines. (NOTA DE REFERENCIA) Las imágenes, sólo ilustrativas, corresponden al año 2019, previo a la pandemia de Covid-19.

