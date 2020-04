El municipio de Almirante Brown realiza controles de precios en carnicerías

A partir del decreto del presidente Alberto Fernández que les concede a los intendentes de todo el país el control de los precios, el Municipio de Almirante Brown continúa profundizando las inspecciones a comercios con el objetivo de defender el bolsillo de los vecinos y las vecinas de nuestro distrito. Los operativos se realizan en forma conjunta entre la oficina local de Defensa del Consumidor y la Dirección General de Inspección de la Comuna browniana. Y en estas jornadas se focalizan especialmente en las carnicerías teniendo en cuenta tres aspectos centrales: el control de los precios máximos, que cada comercio exhiba los precios a sus clientes, y la verificación de que se acepta el pago con tarjetas de débito. Las carnicerías constituyen uno de los rubros comerciales que generan más denuncias en relación a los precios entre los consumidores. El objetivo es que los comercios tengan los precios siempre bien exhibidos y sean razonables (se toma como parámetros los precios de referencia del Mercado Central y los precios máximos). Se busca corregir los precios y evitar abusos. Durante los operativos se labran actas de apercibimiento y se elevan procedimientos a la Secretaría de Comercio de la Nación. Si hay comercios que luego de ser advertidos no bajan los precios, se los sanciona, pero la primera intención oficial es que los precios se reacomoden en beneficio de los consumidores. “Continuamos con los controles y las inspecciones a comercios. Queremos que trabajen, pero cuidando el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, en el marco de la actual pandemia de Coronavirus”, indicó el intendente municipal Mariano Cascallares.

