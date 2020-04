Deliverys, recitales y compras virtuales: las nuevas medidas anunciadas por Kicillof

Desde la Casa de Gobernación bonaerense, Axel Kicillof anunció el lanzamiento del “Plan de Impulso Productivo” dirigido a fortalecer la oferta y demanda de comercios, industrias, PYMES, agro y trabajadores de la cultura. Con un paquete de iniciativas, el Gobernador apunta a reforzar maquinaria, herramientas virtuales consumo local, eventos recreativos y el abastecimiento de insumos para el sector público. “Hoy nos tomamos una pausa para hablar de medidas que no tiene que ver estrictamente con Salud, sino para impedir los efectos nocivos económicos que tiene la pandemia. Hoy podemos decir que tenemos soluciones para problemas que no teníamos en el mapa”, dijo Kicillof, ladeado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo. El programa se basa en cuatro puntos: El programa “Comercios abiertos”, la producción de insumos de salud, el plan “A toda máquina” y la plataforma “Finde”. “’Comercios abiertos’ es un instrumento que desarrolla en conjunto Producción y el Banco Provincia e inspirado medidas similares adoptadas por intendentes bonaerenses. Plantea la comunicación rápida entre el vecino y el comerciante, a través de una plataforma integral del Gobierno que incluya a los 135 municipios de la Provincia. “Queremos fomentar el delivery y el consumo a nivel local”, dijo Kicillof y agregó: “Va a ser un boom en la Provincia. Va a permitir que el comercio a domicilio se más transparente y eficiente. Hoy esto está muy disperso. Ahora va a estar todo reunido”. Por otro lado, el plan de producción de insumos esenciales de salud buscará la articulación entre el sector productivo y el Estado, para atender todas las necesidades del sector público, principalmente de Salud, y ver qué empresas pueden abastecer esas necesidades. “La provisión de insumos para la salud ya viene funcionando. Queremos darle instrumentos de crédito para reconfigurarse y producir cosas que se necesitan. Para es el Banco Provincia va a proveer créditos. Tenemos que facilitar esa transición”, remarcó el mandatario. A esto se suma el plan “A toda máquina”, dirigido al sector agrícola para la adquisición de máquinas vinculadas al sector, tanto a proveedores como a clientes. Por último, con el foco en industrias creativas y cultura, se desarrollará el programa “Finde”. Se trata de una feria virtual desarrollada por más de 100 PYMES culturales a las cuales acceder de manera virtual. Consiste en tres fines de semana donde se impulsará la venta de bienes y servicios del sector videojuegos, editorial y de música. “La producción la de videojuegos existe en la Provincia, también vamos a impulsar conciertos online, música. Todo esto en un portal de la Provincia. Si podemos pagar ‘on demand’ una película del extranjero, también está bueno que se pueda pagar para poder sustentar a los productores de cultura bonaerenses”, destacó Kicillof en este punto. Asimismo, se anunció la instrumentación de los consejos consultivos regionales. A partir del 11 de mayo, de manera virtual, el Banco Provincia desarrollará junto al sector tecnológico y el sector productivo, instancias de relevamiento para saber la situación de la Provincia y registrar y atender demandas específicas. Además, el programa anunciado incluye en esquema de coordinación entre Banco Provincia y el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA) para que las PYMES puedan acceder de manera más eficaz las garantías para créditos.

