Kulfas dijo que los precios de los combustibles se van a mantener

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que “los precios de los combustibles se van a mantener en los valores actuales”, al tiempo que subrayó que se está estudiando un esquema para que “las empresas mantengan los niveles de producción e inversiones”. “Los combustibles van a mantener el mismo precio, pero estamos estudiando medidas para mantener que la producción no caiga y que no se retiren los equipos”, dijo Kulfas en declaraciones a la señal televisiva TN. El ministro sostuvo que “estamos buscando un acuerdo para mantener los combustibles y a cambio de esto, garantizar que la producción no caiga y que las empresas no retiren los equipos de producción”. Kulfas agregó que “estamos pensando en un esquema de aquí hasta fin de año, con revisiones cada tres meses, pero tenemos que ir monitoreando cómo se comporta el mercado internacional con los precios”. El ministro manifestó que “la demanda mundial de petróleo cayó 30% como consecuencia de la pandemia y esto es algo que no se producía hace muchísimo tiempo”. Kulfas dijo que “se va a monitorear como se comporta la demanda a nivel nacional” y a modo de ejemplo relató que “la última semana de marzo, la demanda de combustible de nafta cayó un 80 por ciento y la de gas-oil 65%. La última semana de abril, se duplicó respecto de la caída de marzo”. En otro orden, el ministro puntualizó que “el 50% del pago de los salarios de abril, vía el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP), todavía no está definido. Hay unas 160.000 empresas que les corresponde acceder a ese beneficio destinado a 1 millón de trabajadores, en una primera etapa”. “Queremos que el daño sea el menor posible”, dijo el ministro, quien añadió que “este beneficio está al alcance de los comercios también que también tiene la postergación del pago de los aportes patronales, de modo tal que la ayuda es para diferentes sectores”. El ministro sostuvo que “no hace falta modificar la carta orgánica del BCRA para pagar esta ayuda. El BCRA tiene la facultad de emitir más dinero dentro de los parámetros legales y lo que se hace en estos momentos es financiar una parte de la ayuda básicamente con la recaudación tributaria, pero si la actividad cae, también caen los ingresos y deben ser reemplazados por emisión monetaria”. Respecto de los créditos que los bancos destinan para el pago de sueldos, Kulfas remarcó luego que “los bancos han desembolsado sumas importantes en los últimos diez días. Es cierto, hubo demoras, pero el desembolso fue de unos 120.000 millones de pesos, mi crítica fue que no estuvo disponible en los primeros días de abril pero creemos que va a funcionar mejor”.

