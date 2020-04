El municipio le suma un hospital modular con camas al Lucio Meléndez

El Municipio de Almirante Brown informó que está instalando cuatro módulos de aislamiento sanitario en el Hospital Provincial Lucio Meléndez de la localidad de Adrogué, destinados para la atención de pacientes leves y moderados con diagnóstico positivo de Covid-19. En el marco de la lucha contra la pandemia de Coronavirus, la Comuna que conduce Mariano Cascallares instala cuatro módulos de aislamiento sanitario, con un total de 12 habitaciones cada una con su sanitario propio, vinculadas entre sí, preparadas para la internación y el aislamiento de pacientes leves o moderados de Coronavirus. Con estos nuevos espacios se logra aumentar la capacidad de aislamiento del nosocomio. Se trata de un sistema modular de construcción en seco, con estructuras de metal, cuyos revistimiento, cielorraso y pisos son de material de construcción convencional. Están emplazadas en bases de hormigón y cuentan con todos los servicios de agua, luz y cloacas. En este sentido si bien los módulos poseen la conexión interna de dichas prestaciones, la Secretaria de Infraestructura local es la encargada de realizar la obra externa de vinculación para cada servicio a la red pertinente. Cada módulo mide 12 x 6 metros y tienen tres habitaciones, todos están vinculados entre sí por pasillos conectores y cuentan con baño privado, aire acondicionado, una placa eléctrica para calefacción en cada baño, iluminación LED y las medidas de seguridad correspondientes. Los mismos están emplazados en el sector de estacionamiento del hospital en su ingreso a la guardia. Los trabajos para la instalación de dichas estructuras quedarían culminados durante esta semana, de manera que en los próximos días el servicio estaría operativo para la atención de los vecinos que así lo requieran. Cabe señalar que se prevé la instalación de nuevos módulos en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) N° 12 de Don Orione. Allí se procederá a la ubicación de dos estructuras de similares características que las colocadas en el hospital de Adrogué, con un total de seis habitaciones. Se presume que dichos trabajos arranquen la semana próxima. Es para destacar que la empresa contratada para la fabricación de dichos módulos es “Andariega SRL” y está ubicada en el Parque Industrial de Almirante Brown, y si bien su producto estándar es para otro destino, realizó los cambios necesarios para que los módulos emplazados en el hospital se ajusten a la arquitectura sanitaria.

